Interruzione del servizio elettrico al nido e scuola dell'infanzia Modesta Rossi

Arezzo, 22 novembre 2023 – Asilo nido e scuola dell'infanzia Modesta Rossi sono le due scuole, in via Alessandro Dal Borro, interessate dall’ordinanza del sindaco che dispone la loro chiusura per la giornata di giovedì 23 novembre. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione della società distributrice relativa all’interruzione di energia elettrica prevista nella suddetta giornata.

Senza corrente non sarebbe stato possibile garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il funzionamento dell’impianto di riscaldamento.