Caro prezzi, le stangate: dallo zucchero alle assicurazioni una raffica di rincari

Firenze, 16 settembre 2023 – Caro prezzi, la stangata continua. "Dopo la batosta di giugno e luglio, arriva quella di agosto. Un'estate infuocata sul fronte dei prezzi", dice l'Unione nazionale consumatori, che ha elaborato i dati Istat dell'inflazione di agosto per stilare le top ten dei

rincari, sia mensile che su base annua e la classifica delle città con i maggiori rialzi per quanto riguarda servizi di alloggio, servizi di ristorazione e assicurazioni.

Per la top 30 annua, rileva l'Unc, al primo posto lo zucchero con un aumento del 43,3% su agosto 2022, come spiega anche Coldiretti. Al secondo posto l'olio di oliva con un incremento del 37,1%. Al terzo posto le patate che salgono del 25,9% poi pomodori con +25,3%, poi il riso e finocchi, carote e cipolle ex aequo con +23,6%.

Al settimo posto i voli nazionali che decollano del 22% e che sono la prima voce non alimentare e sulle vacanze. Seguono albicocche e susine (+21,9%), cavoli (+20,5%). Chiudono la top ten le arance (+18,4%).

In testa alla classifica mensile dell'Unione nazionale consumatori il trasporto marittimo che, nonostante luglio fosse già un mese di vacanze, prendono il largo con un +27,1% sul mese precedente, poi i voli europei che registrano un +9,6% su luglio 2023.

Le città

Per i prezzi dei servizi di alloggio, ossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, saliti in media nazionale dell'11,2% su agosto 2022, Firenze è quarta per rincari con +19,2%, mentre la provincia di Massa-Carrara (-5,2%) è in deflazione.

Per i servizi di ristorazione, ossia ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria, a fronte di un'inflazione annua pari, per l'Italia, al 5,8%, al settimo posto Massa-Carrara (+8,4%).

Per le assicurazioni, che comprendono quelle su mezzi di trasporto, salute e abitazione, mentre in Italia i prezzi salgono del 3,5%, equivalenti a 27 euro in più all'anno, a Grosseto il rincaro è addirittura di +26,3% su agosto 2022. Non va molto meglio a Padova con +25,2%. Terza peggior città d'Italia Terni con +19,7%, Pistoia decima con +9,4%. Le città più virtuose d'Italia sono invece in deflazione. La migliore è Reggio Emilia (-1,6%), poi Teramo (-1,3%) e Lucca (-0,9%).