Infermiera presa a pugni all'ospedale Misericordia di Grosseto. "È inaccettabile"

Grosseto, 29 maggio 2022 – Ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario all’interno di un ospedale. Questa volta ad essere stata aggredita è stata un’infermiera, ferita da un pugno al volto all'ospedale Misericordia di Grosseto.

L'aggressione è avvenuta stamani intorno alle otto, a sferrare il pugno è stato un uomo senza documenti. L'uomo era giunto al pronto soccorso dopo essere stato trovato a vagare in città in stato di agitazione. Quando è arrivato all'ospedale non si è lasciato visitare e ha colpito al volto l'infermiera con un pugno. Alla donna sono stati applicati alcuni punti di sutura. Sul posto è intervenuta la polizia. «Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla collega colpita e a tutti quegli infermieri e altri operatori sanitari che sono vittime, ogni giorno purtroppo, di violenza - ha detto Nicola Draoli, presidente di Opi (Ordine professioni infermieristiche) di Grosseto -. Fatti di questo genere sono inaccettabili e non possiamo più accettare che avvengano. Il nostro auspicio, quindi, è che il livello di intervento sia di tolleranza zero».

