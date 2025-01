Incontro per Fotografi e Operatori Video professionisti in Diocesi: un'opportunità di formazione e confronto La Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro in collaborazione con CNA, Confcommercio e Confartigianato, invita tutti i fotografi e gli operatori video a partecipare all'incontro che si terrà il prossimo giovedì 23 gennaio