Inclusione, 4 scuole aretine nei siti europei

Arezzo, 4 novembre 2023 – Il seminario organizzato nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre dalla scuola capofila del progetto “Tecnologie digitali e didattica innovativa nei Disturbi Specifici di Apprendimento”, il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, assieme all’Associazione Italiana Dislessia – sezione di Arezzo e “Zero Spreco Edu - AISA Impianti”, ha permesso un importante scambio sulla normativa ed esperienze di insegnamento esistenti in Italia, Norvegia, Spagna e Grecia.

L’obiettivo è stato quello di creare occasione di confronto, scambio di conoscenze scientifiche e arricchimento reciproco relativo ai DSA nelle realtà scolastiche di Norvegia, Italia, Spagna e Grecia.

Il progetto ha visto anche la realizzazione di incontri, organizzati durante la Settimana Nazionale della Dislessia edizione 2023 ad Arezzo, fra gli alunni, docenti e formatori europei, la mattina del 6 ottobre al Liceo Artistico, Coreutico e Scientifico Internazionale “Piero della Francesca”, sabato 7 ottobre all’Istituto Comprensivo Statale “Cesalpino" e l’Istituto Comprensivo “Francesco Severi” in rete con la scuola capofila.

La collaborazione tra il DS. Luciano Tagliaferri, DS. Sandra Guidelli, DS. Chiara Savini ed il presidente di AID Dr. Luco Artini, ha posto le basi di future collaborazioni e scambi culturali internazionali europei ed ha permesso uno scambio reciproco di esperienze.

Mads Johan Ogaard, insegnante, artista e divulgatore, noto per aver realizzato il pluripremiato cortometraggio animato “I AM DYSLEXIC”, il professore e docente universitario Panayiotis Constantinides, dalla Grecia e Boelo van der Pool, docente esperto di dislessia dalla Spagna, hanno condiviso un articolo sulla loro esperienza ad Arezzo segnalando le scuole visitate per la loro inclusività e capacità di proporre percorsi educativi significativi. Sono state gettate le basi per una futura collaborazione.

https://www.researchgate.net/publication/374951325_Italy_October_2023_Dyslexia_Awareness_week_article_final_version

I tre insegnanti fanno parte dell’ European Dyslexia Group, in cui sono inseriti anche alcuni volontari aretini l’ European Dyslexia Group ha predisposto il seguente questionario su DSA e lavoro:

https://www.surveyhero.com/c/dyslexiaworksurvey2023