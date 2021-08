Firenze, 20 agosto 2021 - C'è un caso-Santa Fiora che emerge dalla tabella dei dati Covid giornalieri per la Toscana: nove positivi in un giorno su una popolazione di meno di 2.500 abitanti fanno sì che l'incidenza dei nuovi casi schizzi a 362 ogni centomila abitanti. Basti considerare che quello settimanale per entrare in zona rossa è di 250.

Va ricordato che questi dati indicato l'incidenza dei casi ogni centomila abitanti, per cui nei piccoli paesi bastano pochissimi casi (a volte uno solo) per avere un indice elevato: l'importante è che nei giorni successivi quell'indice torni nei ranghi, se invece si mantiene alto per diversi giorni di fila significa che c'è una situazione più complessa.

L'indice dell'ultimo giorno indica per l'appunto Santa Fiora con il dato peggiore, davanti a Vagli di Sotto (Lucca) con 228: solo due nuovi positivi ma su appena 874 abitanti. Abetone Cutigliano è a 150 con tre casi su duemila abitanti.

Tra i capoluoghi di provincia questo è il quadro:

Pisa 35,8

Livorno 33,3

Lucca 23,6

Prato 20,6

Carrara 18,1

Pistoia 17,6

Grosseto 14,7

Firenze 14,4

Arezzo 13,2

Massa 10,4

Siena 9,2

Ecco la tabella: