Due incidenti, code sulla A11 Firenze-Mare

Firenze, 16 giugno 2023 – Pomeriggio complicato per il traffico sulla A11 Firenze Mare per due incidenti stradali. Per fortuna si è trattato di tamponamenti senza feriti ma che hanno provocato alcuni chilometri di coda (fra i tre e i quattro) sulle due opposte direzioni: il primo incidente tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa, il secondo tra Prato Ovest e il Bivio A11/A1 Milano-Napoli verso Firenze.