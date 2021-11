Arezzo, 16 novembre 2021 - Incidente all'alba di oggi, 16 novembre, in autostrada A1 Milano-Napoli. All'altezza del chilometro 367, tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Sud, un tir e un furgone si sono tamponati. Le ferite più gravi le ha riportate il conducente del furgone, un uomo di 53 anni, che è stato liberato dal groviglio di lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e alla polizia stradale. L'uomo è stato trasferito all'ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso.

