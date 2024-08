Doppio incidente nella notte, in due finiscono all’ospedale in codice rosso

Livorno, 6 agosto 2024 – Due incidenti nella notte a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro in zone diverse della città hanno causato il ricovero di due persone in codice rosso. Il più grave è un ragazzo di 17 anni, notato a terra da alcuni passanti in via dell’Ardenza, zona cimitero.

Il fatto è accaduto intorno alle 4 di stanotte. Il giovane è stato visto a terra da alcuni passanti al fianco del suo motociclo. Intervenute automedica, ambulanza della Pubblica assistenza e polizia municipale, ma la dinamica non è ancora chiara. Il 17enne è stato intubato e portato in ospedale con un grave trauma cranico.

L’altro incidente si è invece verificato intorno alle 3,15 in via Marconi. Un uomo di 46 anni con uno scooter ha urtato violentemente un'auto parcheggiata ed è stato portato in ospedale in codice rosso con un politrauma. Anche in questo caso, oltre ai sanitari, è intervenuta la polizia municipale per ricostruire la dinamica.