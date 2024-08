Incidente in Fi-Pi-Li: caos in direzione mare

Firenze, 25 agosto 2024 – Ancora una mattinata di forti disagi sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, meglio conosciuta come Fi-Pi-Li. Un incidente stradale, avvenuto nella prima mattinata di oggi, 25 agosto, tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e lo svincolo di Montelupo Fiorentino, in direzione Livorno ha creato lunghe code. L’impatto, tra due auto, poco dopo le 8. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso. Presente anche la Polizia Stradale. Il traffico è bloccato in direzione mare.

Notizia in aggiornamento