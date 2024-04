Incidente al Ponte di Calavorno, due feriti. Traffico in tilt per un’ora

Coreglia (Lucca), 29 aprile 2024 – Brutto incidente stradale questa mattina, 29 aprile, intorno alle 5,30, in un luogo purtroppo piuttosto conosciuto per essere di frequente teatro di piccoli e grandi sinistri: il pericoloso incrocio tra il comune di Coreglia e Borgo a Mozzano, dove il traffico proveniente dal ponte di Calavorno si immette sulla via Lodovica, Coinvolti due mezzi, un furgone Peugeot e una Opel Astra Station Wagon. Il furgone in uscita dal ponte è stato urtato dalla Opel proveniente da Lucca e l’impatto è stato tanto violento da provocare il ribaltamento del piccolo furgone di una azienda edile locale. Sul posto si sono immediatamente diretti sia una ambulanza della Misericordia del Barghigiano sia una squadra dei vigili del fuoco della sede distaccata di Castelnuovo di Garfagnana, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, in collaborazione con i carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli. Nonostante la dinamica alquanto insidiosa, i conducenti dei due mezzi non hanno riportato ferite considerate particolarmente serie e sono stati condotti al Pronto soccorso del Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana per gli accertamenti del caso. Transito rallentato per circa un’ora e mezzi pesanti fermi in attesa del completo sgombero della carreggiata.