Caos sull'Autostrada del Sole: cisterna salta carreggiata e si ribalta, grave camionista

Firenze, 22 febbraio 2022 - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio sull'Autostrada del Sole A1. Sono rimasti coinvolti un'auto e un camion che trasportava cemento in polvere. Il mezzo pesante ha saltato la carreggiata e si è ribaltato. C'è un ferito: un uomo di 41 anni trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi con l'elisoccorso Pegaso. Si tratta del conducente della cisterna, che era rimasto incastrato nell'abitacolo.La donna alla guida dell'auto non ha riportato gravi conseguenze.

Lunghe, molto lunghe le code in tutte e due le direzioni: da ricordare che lo scontro si è veirifcato al chilometro 332, fra gli svincoli valdarno e Incisa-Reggello all'altezza di San Giovanni: otto-nove chilometri di coda sia verso Roma che verso Bologna.

Per le lunghe percorrenze è consigliato uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle SS326 e, rientrare a Valdichiana.