Cartellini, permessi e straordinari: sotto la lente della Finanza l'ospedale "Santa Maria"

Terni, 17 giugno 2023 – E' un' inchiesta condotta su delega della Procura della Repubblica, guidata da Alberto Liguori, quella che la Guardia di Finanza del comando provinciale sta conducendo all'ospedale Santa Maria verificando, in particolare fra il personale amministrativo, timbrature di cartellini e quindi casi di presunto assentesimo; nel mirino anche straordinari e permessi.

Gli investigatori delle fiamme gialle hanno acquisito, tra mercoledì e giovedì scorsi, ampia documentazione su supporti cartacei e digitali che ora sarà analizzata al fine di riscontare eventuali anomalie o, al contrario, convergenze tra documenti e modalità di svolgimento delle attività lavorative finite sotto la lente. L'inchiesta viene condotta nel massimo riserbo investigativo e sarebbe in fase iniziale. Non è chiaro se a far scattare gli accertamenti siano stati esposti o denunce oppure l'autorità giudiziaria abbia agito d'iniziativa. Nei giorni scorsi ambienti dell'ospedale avevano definito di routine gli accertamenti in atto.

Ste.Cin.