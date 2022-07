Incendi oggi in Toscana: a Montalcino case minacciate dalle fiamme, Canadair a Lucignano

Firenze, 7 luglio 2022 - Un altro giorno di incendi in Toscana. Dopo i roghi di ieri sul Monte Pisano, oggi le fiamme stanno divorando alcuni campi a Montalcino, in provincia di Siena. Torna invece di nuovo a bruciare Lucignano, dopo che ieri era andato a fuoco un bosco nella località Campoforte. Oggi per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di un Canadair. Altri incendi si sono sviluppati poi sviluppati tra Siena e Arezzo: il primo nella località Molinello Sinalunga, il secondo a Farneta Lucignano. Entrambi hanno richiesto l'impiego di numerose squadre di vigili del fuoco e volontari antincendio e mezzi aerei.

Arezzo

Arezzo è minacciata da diversi incendi. Dal pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono al lavoro nel comune di Lucignano, per l'incendio di un bosco che si estende tra Lucignano e Rigomagno. Le squadre dei vigili del fuoco sono a presidio delle case che si trovano vicino al fronte di fuoco. Necessario anche l'intervento di un Canadair che si sta rifornendo sul lago Trasimeno.

Siena

In tarda mattinata i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montalcino, sono intervenuti nel comune di Montalcino in località Montisi a San Giovanni d'Asso per un incendio di sterpaglie che è riuscito ad avvicinarsi e a minacciare alcune case. In supporto è stata inviata anche la squadra del distaccamento di Montepulciano e l'autobotte proveniente dalla sede centrale. Fondamentale l'intervento di un aereo con Drago 124 del reparto volo di Arezzo e di Eli Siena l'elicottero Aib del personale volontario gestite dalla Regione. In corso le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica.

Tra le province di Arezzo e Siena si sono sviluppati poi due distinti incendi. Il primo nella località il Molinello Sinalunga e il secondo a Farneta Lucignano. Tutti e due hanno richiesto impiego di numerose squadre di volontariato anticendio e mezzi aerei. A operare a terra ci sono 12 squadre con il supporto dei Vigili del fuoco per il rifornimento dei mezzi e il presidio di alcune case. A coadiuvare le operazioni anche tre elicotteri che stanno effettuando numerosi sganci sotto il coordinamento di due direttori delle operazioni.