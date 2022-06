Incendio nella notte a Pistoia: a fuoco un camion per street-food

Pistoia, 10 giugno 2022 - Paura nella notte a Pistoia per un incendio che ha coinvolto un camion adibito a street food. I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti in via Toscana intorno alle ore tre di questa notte, e subito sono stati allarmati i soccorsi. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme che hanno avvolto il mezzo, tuttavia per il camion c'è stato poco da fare ed è andato distrutto.

L'intervento del personale dei Vigili del fuoco è valso a salvaguardare il mezzo che era parcheggiato vicino. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte nel rogo. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare le cause che sono all'origine dell'incendio.