Va a fuoco una moto da cross, incendio nel bosco

Perugia, 27 marzo 2022 - I vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti poco dopo le 9 di domenica mattina per incendio bosco in località Migianella, nel comune di Umbertide. Secondo le prime informazioni degli stessi vigili, l'innesco sarebbe stato causato da una moto da cross che ha preso fuoco nel bosco, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto altre squadre in supporto, anche da Perugia. Nella tarda serata di sabato, intorno alle 22.45, è invece divampato un incendio in un garage di un'abitazione singola a due piani a Capocavallo, nel comune di Corciano. All'interno vi erano motocicli, un'auto e materiale vario. L'incendio non ha coivolto i piani superiori. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno all 4 di notte. Le cause sono in corso di accertamento.