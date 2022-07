Bruciano i boschi sopra Coreglia, abitazioni a rischio. Paura nella notte / FOTO

Bosco in fiamme appena sopra Coreglia Antelminelli (Borghesi)

Coreglia Antelminelli (Lucca), 29 luglio 2022 - Bruciano da ieri i boschi sopra Coreglia Antelminelli capoluogo, nell’area a metà costa tra la strada che si snoda verso la frazione di Piastroso e quella che sale verso località Crocialetto.

Roghi molto insidiosi che si presume siano stati innescati da un fulmine e che in serata sembravano sotto controllo, ma purtroppo si sono riattivati impegnando le forze dell’antincendio rimaste a presidio per tutta la notte. Forze che hanno ripreso a operare da terra e aria alle prime luci dell’alba. Sul posto l’amministrazione comunale, con i vigili del fuoco del.comando provinciale di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, i volontari di Protezione civile, i carabinieri forestali, le squadre dell’Unione dei Comuni della Mediavalle e la Polizia municipale, insieme al supporto degli elicotteri della Regione Toscana, quattro attivati sul posto.

A forte rischio un' abitazione in legno in zona Ferchia, tra le più esposte alle fiamme . grande paura per le abitazioni sulla strada comunale che porta alla località Crocialetto, sempre a Coreglia, lambite dal fuoco e salvate l dal pronto intervento di vigili del fuoco e degli operatori dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio.

Al momento non è stata attivata alcuna evacuazione, anche se il presidio è continuo e la situazione in evoluzione. Chiusa al transito la strada per Piastroso a causa di pericolose cadute di massi innescate dall’incendio.