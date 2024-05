Inaugurata a Freggina, la piccola comunità che si trova sopra l’abitato di Partina, un’area verde attrezzata

Arezzo, 28 maggio 2024 – Lo scorso sabato è stata inaugurata a Freggina, la piccola comunità che si trova sopra l’abitato di Partina, un’altra area verde attrezzata, la ventesima sul territorio comunale di Bibbiena.

L’area sorge su un vecchio campetto da calcio ormai in disuso che è stato opportunamente recuperato e attrezzato anche per accogliere i turisti che, da qui, possono inoltrarsi attraverso i sentieri, nell’area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

In particolare sono stati realizzati un’area di sosta e area pic-nic attrezzate con acqua, luce, punto ristoro per barbecue a servizio della comunità, ma anche per tutti i turisti che possono lasciare qui i mezzi e proseguire a piedi verso il cuore dell’area protetta. Da questo punto, infatti, inizia un importante sentiero naturalistico che porta direttamente nella foresta biogenetica di Camaldoli.

Nel progetto della riqualificazione dell’area sono stati investiti 40 mila tra risorse erogate dall’ente Parco su una progettazione comunale e risorse dirette.

Sabato scorso, ad accogliere questo nuovo progetto si sono raccolti tantissimi cittadini e curiosi che hanno apprezzato le potenzialità di questo luogo che unisce servizi di valore alla comunità a quelli dedicati a un turismo naturalistico e culturale di qualità e rispettoso dell’ambiente.