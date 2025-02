In Valtiberina un anno di eventi per sensibilizzare sul gioco d’azzardo Informare e sensibilizzare sul gioco d’azzardo patologico e offrire a giovani e adulti strumenti concreti per prevenirlo e contrastarlo. È questo l'obiettivo di “Più Gioco, Meno Azzardo”, iniziativa che la Zona Distretto Valtiberina della Asl Toscana Sud Est, attraverso il Servizio Dipendenze (Ser.D.), ha promosso