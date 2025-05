Arezzo, 23 maggio 2025 – In Valdarno l’ultimo appuntamento con le assemblee elettive Cna

L’incontro è in calendario sabato 24 maggio nell’Auditorium dell’ISIS Valdarno

Si concludono in Valdarno le assemblee elettive di CNA in vista dell’appuntamento provinciale in programma a giugno. Anche questa assemblea si articola in due momenti e prenderà il via alle 10 nell’Auditorium dell’ISIS Valdarno con l’incontro tra gli artigiani del territorio e gli studenti, che in questo caso sono dell’ISIS Valdarno e che presenteranno il loro progetto candidandosi al “Premio imprenditori del futuro”, che prevede un riconoscimento all’Istituto di 3.000 euro e uno agli studenti vincitori di 2.000 euro. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico Lucia Bacci e del Sindaco Valentina Vadi e l’introduzione della Direttrice generale di CNA Arezzo Edi Anasetti, le testimonianze previste sono quelle di Emanuele Bicocchi, orafo e gioielliere, e Mauro Bigazzi, artigiano del settore elettrico. Alle 11 prenderà invece il via l’assemblea degli iscritti che nominerà i nuovi organismi dirigenti e i delegati all’assemblea provinciale.