In Provincia la consegna della borsa di studio “Piero Marini”

Arezzo, 6 luglio 2023 – Si svolgera' sabato 8 luglio 2023 alle ore 16,30 nella Sala dei Grandi Palazzo della Provincia di Arezzo la cerimonia di consegna della borsa di studio “Piero Marini”. La Gold Chains S.r.l. e l’Istituto Professionale Margaritone si sono accordate per l’erogazione di due borse di studio con il Patrocinio della Provincia di Arezzo che ha messo a disposizione la propria stupenda sala per l’ambientazione dell’evento. Simon Pietro Palazzo Consigliere provinciale con delega allo Sviluppo economico e sociale, turismo e cultura, dichiara: "Siamo felici di tornare ad ospitare in Sala dei Grandi eventi che premiano il merito degli studenti e la capacità delle imprese di attingere al mondo della scuola. Questo premio rappresenta la funzione giusta e formativa della scuola e la necessità delle aziende di reperire personale specializzato. La Provincia, con le competenze che le sono rimaste dopo la Legge Delrio, l'orientamento e con la politica sociale, è felice di ospirtare questi eventi per darne la debita risonanza". La storica azienda Gold Chains di Arezzo specializzata nella produzione di catena a macchina da oltre 40 anni, ha deciso di istituire una borsa di studio per i due migliori studenti delle classi quinte dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica dell’Istituto Superiore Margaritone che si sono distinti per impegno e professionalità. La borsa di studio sarà intitolata al fondatore dell’Azienda, Piero Marini noto imprenditore nato e formato fin dagli albori della produzione di catene a macchina presso la Ditta MGZ del Gruppo 1AR. L’intento di tale premio è di stimolare i giovani ad intraprendere un percorso lavorativo specializzato nella messa a punto dei macchinari di alta precisione, necessari alla produzione di catename prezioso e non. I figli, ora alla guida dell’Azienda, hanno deciso che oltre ad un premio in denaro, offriranno ai due studenti la possibilità di effettuare un periodo di apprendistato formativo retribuito ed eventualmente la possibilità di essere inseriti nel proprio organico. Alla premiazione saranno presenti i Titolari dell’Azienda i Dott. Marco e Francesco Marini e per l’Istituto Margaritone il Dirigente scolastico Prof. Roberto Santi , la consegna dei premi e dei riconoscimenti si sono messi gentilmente a disposizione la Sig.ra Tanti Lucia (Vicesindaco di Arezzo e Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola ); Sig. Palazzo Simon Pietro (Cons. Provinciale con deleghe allo Sviluppo economico e sociale, turismo e cultura, ecc.) ;Sig. Parrini Luca (Presidente Nazionale Orafi Confartigianato); Sig. Fiordigiglio Orlando (Boxer Professionista Aretino già Campione Italiano, Intercontinentale ed Europeo). Moderatore e presentatore della cerimonia il giornalista aretino il Sig. Matteo Marzotti. Seguirà un piccolo Buffet a cura Panificio Fratelli Pierozzi, altra nostra eccellenza territoriale. Con questa iniziativa i titolari della GOLD CHAINS sperano di dare un fattivo contributo alla creazione e valorizzazione di figure altamente specializzate nel settore orafo, comparto trainante del nostro territorio. La Famiglia Marini coglie l’occasione per ringraziare l’Istituto Margaritone, la Provincia di Arezzo, il Comune ed ogni altra figura per aver fattivamente contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.