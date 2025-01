Arezzo, 7 gennaio 2025 – In costante crescita il trend dei musei castiglionesi

Più 1.907 utenti rispetto al 2022.

18.427 gli ingressi al Museo Civico Archeologico, Pinacoteca, percorso sotterraneo, Museo della Pieve e alla Torre del Cassero nel 2024. Si tratta di 13.804 italiani e di 4623 stranieri. Nel 2022 erano 16.520 registrando così un incremento di quasi due mila unità, 1.907 per la precisione.

È questo il primo bilancio dell’attività del Sistema Museale Castiglionese che, se analizzata nel dettaglio, vede sia il mese di maggio (2649) che quello appena trascorso, dicembre (1890), affluenze record per ii visitatori italiani mentre per quelli stranieri i mesi che vanno per la maggiore sono stati agosto (875) e luglio (789) tallonato da settembre con 754 presenze.

Anche il Museo della Pieve Vecchia, gestito dal comune di Castiglion Fiorentino, registra ingressi di tutto rispetto. Nel 2024 sono stati 2045 gli italiani e 854 gli stranieri che hanno visitato i tesori di questo scrigno di opere come l'affresco raffigurante il Compianto di Cristo di Luca Signorelli (1502 circa), che rivela lo stile monumentale e, al tempo stesso, drammatico del pittore.

“I dati registrati in termini di accessi, come anche le numerose iniziative organizzate per la cittadinanza e il mondo della scuola, riflettono la dinamicità di tutto il nostro complesso museale evidenziando un trend che si rivela in costante crescita” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi, che aggiunge “un Sistema Museale, quindi, in costante aggiornamento e collaborazione con la società civile come le iniziative che si tengono in stretta collaborazione con gli Istituti Scolastici o come il progetto Viva che vede i ragazzi nel ruolo di guide del museo di Castiglion Fiorentino. Un Museo aperto, contemporaneo dove la storia incontra la quotidianità della vita”.

