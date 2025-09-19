In 10mila a Livorno per la manifestazione pro Gaza nel giorno dello sciopero generale della Cgil

Livorno, 19 settembre 2025 – Oltre 10mila persone in strada a Livorno nel giorno della mobilitazione per Gaza e per il popolo Palestinese. Partito da piazza del Luogo Pio, al grido di "Palestina libera" il lungo corteo dopo essere arrivato in piazza Grande si è diretto verso il monumento dei Quattro mori e poi ha attraversato il ponte di Santa Trinità, per concludersi davanti al Varco Fortezza, al porto cittadino. Al corteo hanno partecipato anche Nicola Fratoianni di Avs e il sindaco di Livorno Luca Salvetti con alcuni componenti della giunta.

In 10mila alla manifestazione Pro Pal a Livorno (Foto Novi)

"Mobilitazione riuscita. Dalla Toscana oggi parte un messaggio forte: fermate il genocidio a Gaza", sottolinea il segretario Cgil toscano Rossano Rossi, presente anch’egli in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil nella regione (con esenzioni dei settori dei servizi pubblici essenziali). A Livorno, come si legge nella nota del sindacato, erano presenti attivisti provenienti anche dai territori di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Grosseto. Lo sciopero, spiega ancora il sindacato, ha registrato "un'alta adesione".

"Nella Grande distribuzione organizzata adesione del 60% con punte del 70%; adesione al 90% a Burberry a The Mall; nella logistica del porto di Livorno adesione oltre l'80%; adesione al 100% alla Sammontana di Empoli; buona o alta adesione nei settori dell'industria (Laika produzione 70%), del marmo e del chimico-tessile-moda, con punte di altissima adesione". Prosegue Rossano Rossi: "Abbiamo messo in campo il nostro strumento più potente, lo sciopero generale - ha aggiunto -, perché quello che sta accadendo in questi mesi a Gaza, davanti ai nostri occhi, è qualcosa di inaccettabile e disumano, è la negazione stessa dell'umanità, della libertà e della giustizia sociale. A fronte di tutto questo, c'è l'inazione dei governi e delle istituzioni internazionali".

"La Cgil Toscana non può accettare questa inerzia e alza la voce contro la guerra, contro l'indifferenza, contro i tagli che minano i diritti e il futuro, senza pace non c'è lavoro, e senza giustizia sociale non c'è futuro". Nel pomeriggio di oggi, 19 settembre, sono in programma manifestazioni a Firenze - partenza del corteo alle 17:15 da piazza Dalmazia, conclusione in piazza dell'Isolotto, annunciata la presenza della sindaca Sara Funaro - e a Siena con il via al corteo alle 17 dalla Lizza.