Imprese,la Toscana fa gola alla Borsa

Arezzo, 8 aprile 2024 – Firenze si piazza in cima alle province toscane per numero di imprese potenzialmente quotabili in Borsa: sono 56 le aziende della provincia che potrebbero approdare nel listino. In seconda posizione la provincia di Lucca con 25 imprese quotabili. Subito dopo Pisa con 21 aziende pronte allo sbarco in Piazza Affari. La provincia di Arezzo ne conta invece 15, quella di Prato 14. A Livorno sono 8 le imprese che po trebbero tentare la quotazione in Borsa, aSiena 5, a Pistoia 4, a Massa e Carrara 2, come a Grosseto. ''La Toscana - spiegano gli analisti della Gt Business Consulting

- si conferma terra di impresa, che sa guardare avanti e

innovarsi. Lo testimonia la presenza di aziende

importanti in praticamente ogni ambito: non solo quelli

tradizionali del lusso, del turismo e dell'alimentare, ma

anche della chimica, del green, del settore ingegneristico e delle costruzioni. Quella operata da Piazza Affari è una selezione di altissimo livello: gli investitori mettendo a disposizione i loro capitali e Borsa Italiana deve garantire loro che le società sul mercato abbiano non soltanto una solidità

acclarata, ma anche e soprattutto enormi potenzialità di

crescita. Da parte delle Pmi, l'accesso al listino è

un'occasione unica per fare il salto di qualità, per garantire all'impresa il carburante necessario a farla sviluppare e raggiungere obiettivi sempre più alti''. ''Ma essere in possesso dei requisiti per la quotazione in Borsa

non basta. Il percorso di accesso richiede esperienza,

conoscenza delle dinamiche dei mercati, professionalità

che non sempre si trovano all'interno delle Pmi. Si

tratta di un tipo di consulenza che i professionisti

della Gt Business Consulting sono certamente in grado di offrire''.