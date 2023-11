Imprenditori, tecnici e studenti a confronto sulla sostenibilità aziendale

Arezzo, 30 novembre 2023 – Imprenditori, sviluppatori e studenti a confronto su strategie, processi e tecnologie per una svolta sostenibile delle aziende. “Client Board: comprendere la sostenibilità” è il titolo di un convegno digitale in calendario alle 11.30 di lunedì 4 dicembre in diretta streaming che, promosso dall’aretina Sintra Digital Business, proporrà un’occasione di incontro, di condivisione di buone pratiche e di informazione volta a promuovere la tutela dell’ambiente e delle persone. L’evento, trasmesso in diretta sui canali YouTube e Linkedin della stessa Sintra, troverà il proprio cuore nella presentazione dei progetti e nella proclamazione dei vincitori della maratona tecnologica dell’Hackathon dove studenti universitari e neolaureati si sono messi alla prova nella progettazione del primo e-commerce sostenibile.

L’incontro prenderà il via con l’introduzione da parte di Michele Barbagli, fondatore e Ceo di Sintra insieme a Gianni Bianchi e Angiolino Frontani, dal titolo “Come la sostenibilità viene vissuta dalle aziende italiane: statistiche e trend di riferimento” in cui verranno illustrate le tecnologie e le procedure metodologiche per aiutare le imprese a diventare maggiormente sostenibili. Il programma prevederà alle 11.45 un brainstorming tra imprenditori, manager, sviluppatori e informatici per un confronto di idee e progetti per abbinare attenzione all’ambiente, benessere del personale e produzione di valore, poi un focus particolare sarà orientato alla formazione dei giovani con l’intervento “Sostenibilità e mondo universitario” a cura dei Best - Board of European Students of Technology di Milano e di Roma Tor Vergata. La conclusione sarà infine alle 12.40 con la presentazione dei progetti dell’Hackathon inerenti alla costruzione di un e-commerce orientato a favorire l’acquisto di prodotti sostenibili attraverso la previsione di informazioni e dati riguardanti, ad esempio, il livello d’impatto ambientale inserito nella descrizione del prodotto per arrivare a promuovere un mercato sempre più consapevole e responsabile. La gara è stata rivolta ai giovani talenti nei settori dell’ingegneria informatica e gestionale che, divisi in squadre, si sono messi alla prova su una sfida di stretta attualità che ha favorito l’acquisizione di nuove competenze utili per un futuro ingresso nel mondo del lavoro e che ha permesso di sviluppare soluzioni all’avanguardia in ambito digitale, con la migliore che verrà proclamata e premiata al termine del “Client Board”. «L’obiettivo di questo meeting digitale - spiega Barbagli, - è di discutere di sostenibilità aziendale in ambito tecnologico e metodologico, promuovendo un confronto mirato tra le aziende presenti. Imprese e specialisti di diversi settori dialogheranno con l’obiettivo comune di comprendere come sia possibile migliorare la vita di collaboratori e stakeholders aziendali, aumentare guadagni e salvaguardare il pianeta, facendo affidamento anche sul contributo dei giovani coinvolti dall’Hackathon per stimolare un cambio di rotta sempre più urgente in vista del nostro futuro».