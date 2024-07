Arezzo, 25 luglio 2024 – Impianti sportivi: il comune di Chiusi della Verna investe oltre 600 mila euro.

Oltre 600 mila euro investiti nel comune di Chiusi della Verna per la riqualificazione degli impianti sportivi. Nella frazione di Corezzo l’impianto presente sarà attrezzato in modo da essere funzionale per le attività scolastiche ed extra scolastiche, incentivando così l’aspetto sociale del territorio. In località Corsalone invece, l’impianto già esistente, vedrà la realizzazione di nuove tribune, di una pista di atletica leggera e di uno spazio adiacente al campo sportivo destinato ad una palestra all’aperto. Sempre con l’obiettivo di incentivare e promuovere la socialità, grazie ad un contributo finanziato dalla Strategia d’Area Casentino Valtiberina, sarà realizzata una struttura polivalente nel capoluogo di Chiusi della Verna. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione della comunità un luogo che diventi sede di eventi pubblici e privati.

“Ritengo che l’aspetto sociale all’interno di un comune sia davvero importante, quindi continueremo ad investire nello sport e in tutte quelle iniziative che si svolgono nel territorio – ha spiegato il sindaco Giampaolo Tellini – sull’esempio del successo ottenuto dalla struttura polivalente del Corsalone, molto apprezzata dalla comunità, ne realizzeremo un’altra a Chiusi della Verna. L’investimento totale supera i 600 mila euro”.