Il Valdarno capitale dell’agricoltura sociale

Arezzo, 27 marzo 2023 – Cinque giovani con disturbi dello spettro autistico e 22 persone svantaggiate, 11 al di sotto dei 40 anni e altrettante al di sopra. Tutti sono state protagonisti del progetto di agricoltura sociale in Valdarno che, nell’ambito del Programma di sviluppo regionale toscano, è stato realizzato dalla cooperativa Koinè, in qualità di capofila, dalla cooperativa sociale Betadue, dalla cooperativa Paterna, dalla Società agricola Riofi e dai Comuni di Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna e Laterina Pergine Valdarno. Presentando stamani i risultati del lavoro fatto, la Direttrice dei servizi Koinè, Grazia Faltoni, ha sottolineato come “l’agricoltura sociale non sia più un’attività marginale ma stia assumendo un ruolo fondamentale per il raggiungimento di importanti obiettivi”. E ne ha citati tre: “accrescere il grado di coesione sociale dei territori; favorire la diversificazione dell’attività agricola e la messa in rete di imprese agricole del territorio anche con altri soggetti della società locale; creare nuove attività e servizi capaci di costituirsi come progetti d’impresa per rispondere ai nuovi bisogni sociali e generare opportunità di inclusione lavorativa e sociale di soggetti svantaggiati”. Nel corso del progetto e nonostante le enormi difficoltà create dal Covid, sono stati attivati 5 laboratori di agricoltura sociale rivolti a soggetti...