Il sindaco di Castiglion Fiorentino condanna ogni atto vandalico

Arezzo, 17 agosto 2023 – All’indomani di quanto accaduto all’ex sindaco Paolo Brandi, la cui auto è stata, nei giorni scorsi, oggetto di danneggiamenti da parte di ignoti, il sindaco Mario Agnelli prende la parola contro qualsiasi forma di atto vandalico, anche alla luce del fatto che la città di Castiglion Fiorentino non ha mai riscontrato particolari complessità in termini di vandalismo o episodi ad esso assimilabili.

“Condanna ferma per qualsiasi tipo di atto vandalico, sempre e comunque, in una città come Castiglion Fiorentino che anche nello scorso fine settimana ha dimostrato di saper accogliere decine di migliaia di visitatori e turisti in occasione dell'apprezzatissimo Vintage Festival, senza registrare nessuna criticità in materia di ordine pubblico e sicurezza”.

“Auspico e voglio scongiurare che quanto occorso all'ex sindaco Brandi non abbia alcun tipo di collegamento con la politica – prosegue il sindaco Agnelli - Nonostante troppo spesso anche a livello verbale si usi alzare i toni della dialettica verso questa Amministrazione, condanno fermamente l'atto vandalico che ha subito”.

“Deve passare il concetto che chi viene a Castiglion Fiorentino per commettere qualunque tipo di atto vandalico o delinquere, sbaglia proprio il luogo e l'indirizzo”.