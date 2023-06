Il Rotary Firenze Certosa dona una panchina rossa alla città contro la violenza alle donne

Firenze, 28 giugno 2023- Inaugurata a Firenze la panchina rossa contro la violenza sulle donne davanti al Presidio ASL Santa Rosa, più precisamente sul Lungarno di Santa Rosa, al numero 11.

Ad offrirla alla cittadinanza come gesto di sensibilizzazione su un tema scottante come quello della violenza di genere sono stati i soci del Rotary Club Firenze Certosa, nel corso di una cerimonia che si è svolta alla presenza dell'assessora ai Diritti e alle Pari opportunità Benedetta Albanese e dell'assessore all'Ambiente Andrea Giorgio.

“La cerimonia ha suggellato il completamento dell’ultimo service dell’annata rotariana 2022/2023 del nostro Club – ha spiegato la presidente rotariana Caterina Valia - ed ha significato per tutti i soci un momento importante di riflessione e di sensibilizzazione sulla purtroppo attuale tematica della violenza sulle donne. Anche per questa annata rotariana l’operatività e l’azione di progetti e services del Rotary Club Firenze Certosa si è basata su tre linee guida fondamentali: Impegno sociale, Sostegno al territorio e Attenzione alle fragilità, ed è proprio sulla prima e sulla terza azione che si è ispirato il service della panchina rossa”.

Tra gli altri progetti a scopo solidale portati avanti dal Rotary Firenze Certosa nel corso dell'annata appena trascorsa c'è stato quello a favore dell'Associazione Trisomia 21 e il restauro della statua in Piazza Ognissanti.

Lo stesso spirito di servizio verso la comunità e il territorio verrà portato avanti dal presidente incoming Marco Baroncelli.

Caterina Ceccuti