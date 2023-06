Il Rotary Club Firenze chiude l'annata con 45.000 euro di service elargiti al territorio

Firenze, 30 giugno 2023 – È stato un anno impegnativo ma assai ricco di soddisfazioni quello del Rotary Club Firenze guidato da Tommaso Nannelli, che nel corso della tradizionale conviviale per il “passaggio della Campana” a Villa Viviani ha ceduto il testimone a Niccolò Abriani, nuovo presidente per l'annata 2023-2024. L'occasione è stata buona per ricordare ai soci e agli ospiti presenti le numerose attività ed i service effettuati. In particolare, grazie alla presenza del Presidente del Rotary Faenza Paolo Dall’Osso, si è potuto illustrare il progetto “Riparti Romagna”, dedicato alle aziende agricole dell’area Faentina dove l’alluvione ha spazzato via 5000 arnie con il relativo patrimonio apicolo. Il Club ha acquistato 500 api regine e le ha donate agli apicoltori per il reimpianto ai bordi dei campi allagati. “Con questo contributo – ha commentato Dall’Osso - ricostituiamo in tempi record il 10% del patrimonio apicolo portato via dall’alluvione, e forniamo alle aziende un elemento fondamentale per la ripartenza dell’agricoltura, attività molto importante per il nostro territorio”. Fra le altre azioni sociali sono da segnalare la vaccinazione di 200 bambini egiziani, la fornitura di pacchi alimentari per Caritas di Firenze, la donazione all’ospedale di Careggi di lettini ginecologici per pazienti con disabilità, l’adozione di una famiglia assistita dall’associazione Voa voa onlus Amici di Sofia, per la quale il Club ha sostenuto le spese fisioterapiche volte al miglioramento della qualità di vita di un bambino affetto da patologia neuro degenerativa per un anno. “In totale - spiega il presidente Nannelli - le azioni sociali, le borse di studio e i premi di laurea di quest’anno hanno avuto un valore di quasi 45.000 euro, e ne siamo orgogliosi”. Al termine della serata il presidente uscente ha passato le consegne a Niccolò Abriani, professore ordinario di diritto commerciale nell’Università di Firenze ed equity partner di LCA.