Il Rotary Club Arezzo interviene ancora a sostegno della mensa Caritas

Arezzo, 31 maggio 2023 – Il Rotary Club di Arezzo scende ancora in campo a favore della Mensa Caritas diocesana di San Domenico ad Arezzo. Il presidente del Rotary Club Arezzo, Alberto Papini, ha spiegato: “Il nostro Club ha provveduto a lavori di manutenzione degli ambienti della sede della Mensa Caritas, sistemando e reimbiancando le pareti dell’atrio d’ingresso, della sala di preparazione, della cucina e del magazzino della struttura diocesana, restaurando anche le porte interne”.

“Da anni ormai - ha continuato Papini - si è creato questo ottimo rapporto tra il Club e la Caritas aretina per il nostro sostegno alla mensa di San Domenico: in questo caso abbiamo voluto contribuire a migliorare l’agibilità e la qualità degli ambienti in cui lavorano e si impegnano addetti e volontari tutti i giorni, e per noi vi è la soddisfazione generale per la realizzazione di un service decisamente rotariano nello spirito”.

Don Giuliano Francioli, direttore Caritas e Alessandro Buti responsabile Caritas, dal canto loro, hanno voluto ringraziare Il Rotary Club Arezzo “per la puntualità con la quale interviene quando si manifestano le varie necessità per chi ha bisogno”, e hanno espresso “la soddisfazione per questo rapporto che va avanti ormai da anni con una collaborazione positiva e utile per la promozione di una migliore qualità della vita delle persone in difficoltà e in questo caso anche di chi si dà da fare quotidianamente proprio a sostegno dei più bisognosi”.