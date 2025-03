Il Presidente Giani alla presentazione degli atleti della Polisportiva Albergo Oliveto

Arezzo, 12 marzo 2025 – Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha preso parte il 9 marzo scorso alla presentazione delle squadre ciclistiche della Polisportiva Albergo Oliveto. Ad accoglierlo il Sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi, insieme alla Giunta comunale, e al Sindaco di Lucignano, Roberta Casini.

“Oggi ad Albergo Oliveto per la presentazione degli atleti della Polisportiva. Un grande momento di sport, passione e crescita per i nostri giovani ciclisti. Complimenti agli atleti, agli allenatori e a tutta la comunità per l’impegno e la dedizione. Una Società di ciclismo dove è cresciuto Bennati che è stato commissario tecnico della nazionale, una grande persona, ma dove molti bambini oggi si avvicinano a quello che è uno sport popolare che educa però alla sofferenza per raggiungere l’obiettivo, alla lealtà verso l’avversario, a coloro che fanno dello sport un motore per crescere e avere sempre quei valori che ti accompagnano per la vita”, ha dichiarato il Presidente Giani.

“Voglio esprimere un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Eugenio Giani per la sua visita alla Polisportiva Albergo Oliveto. La sua presenza, il suo ascolto e il suo impegno concreto sono segnali importanti di una politica che mette al centro le comunità e le loro esigenze”, ha dichiarato il Sindaco Tavarnesi.

La Società di ciclismo, guidata dal Presidente Enzo Comunelli, è stata fondata nel 1973. Oggi l'attività svolta in particolare dalla Polisportiva Albergo Oliveto riguarda il ciclismo giovanile, oltre che il calcio amatoriale Uisp, dalla categoria Giovanissimi agli Esordienti ed Allievi - con circa 35 giovani atleti allenati quest’anno da Matteo Pieroni, Mario Corradeschi, Luciano Fei e Giovacchino Lombardi - principalmente rivolta al settore Strada, senza però trascurare quello della MTB e della pista.

Vari sono gli atleti con un trascorso nella Polisportiva e tutt'ora protagonisti dello scenario ciclistico internazionale. Tra tutti lo stesso ex CT della nazionale di ciclismo su strada Daniele Bennati: tesserato nel 1989 rimane con la Società per otto anni, partecipando nelle ultime due stagioni anche ai Campionati del Mondo di categoria.