Anna Claudia Cartoni, inghiottita dal mare all’Argentario: il suo corpo non è mai stato ritrovato

Monte Argentario (Grosseto), 14 agosto 2023 – Sono passati quasi tredici mesi dal giorno dell’incidente in mare che causò la morte di un uomo, il ferimento di altre quattro persone e la scomparsa – perché dispersa – di Anna Claudia Cartoni, 61 anni, residente a Roma, autrice di alcuni libri sulla disabilità e insegnante di educazione fisica con la passione per la scherma.

A perdere la vita fu Andrea Giorgio Coen, 59 anni, ma da quel giorno – il 23 luglio 2022 – della donna non si è saputo più nulla. "Inghiottita" dal mare dove l’impatto del grosso motoscafo contro la barca a vela sulla quale lei stava viaggiando la scaraventò. Quel tratto di mare, compreso fra il promontorio di Monte Argentario e l’Isola del Giglio, è percorso da correnti piuttosto robuste e questo non hai mai potuto agevolare le ricerche che pure iniziarono nell’immediatezza dello scontro.

Anna Claudia Cartoni si trovava a bordo della barca a vela e con lei c’erano il marito, Coen (che si trovava nel pozzetto di guida) e altre tre persone, mentre sul motoscafo di dieci metri si trovavano quattro cittadini danesi.

Il motoscafo travolse l’altra imbarcazione passandoci sopra, per cause che sono ancora al centro dell’inchiesta aperta dalla Procura di Grosseto e portata avanti dal personale della Capitaneria di Porto argentarina. Le speranze di trovare in vita l’insegnante purtroppo si assottigliarono con grande velocità. lasciando spazio alla speranza dei familiari di trovare almeno il corpo così da poterle dare un ultimo saluto.

Motovedette, sub e anche elicotteri perlustrarono fondali e superficie del mare alla ricerca della donna, ma senza alcun esito. Inizialmente le ricerche si orientarono verso i tratti di mare dove le correnti presenti al momento dell’impatto avrebbero potuto trasportare il corpo, ma poi il raggio di azione si allargò ancora. Nulla.

Lo scorso 9 ottobre fu scoperto un corpo nelle secche della Meloria, a Livorno, e si pensò che potesse trattarsi della donna, ma la comparazione del dna dette esito negativo. Stessa risposta negativa arrivò dalle analisi effettuate su un corpo portato dal mare sulla spiaggia di Punta Ala lo scorso 12 dicembre.