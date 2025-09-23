Arezzo, 23 settembre 2025 – Il Ministro Orazio Schillaci ospite alla conferenza di Arezzo: Elab presente per portare la voce del territorio

Ieri ad Arezzo, in occasione della conferenza che ha visto la partecipazione del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l'associazione Elab era presente per testimoniare il proprio impegno costante sul territorio e contribuire al dibattito sui temi centrali per la comunità.

L'intervento del Ministro ha toccato questioni di grande rilevanza nazionale e locale, aprendo un dialogo importante con istituzioni, operatori e associazioni . Elab, fedele alla propria missione di analisi e di risposta ai bisogni del territorio, ha accolto con interesse le parole del Ministro, sottolineando l'importanza di fare rete e rafforzare la collaborazione tra realtà locali e istituzioni nazionali.

"La presenza del Ministro Schillaci ad Arezzo rappresenta un segnale significativo per la nostra città e per le realtà che, come Elab, lavorano ogni giorno per dare strumenti, formazione e supporto alle persone. È fondamentale che le politiche pubbliche si intreccino con il tessuto associativo e formativo del territorio" dichiarano Vincenzo Totaro presidente di Elab e Lucia Chierici vicepresidente.