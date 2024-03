“Il grande successo del concerto dell’8 marzo: il Petrarca ‘casa’ della parità di genere”

ARezzo, 11 marzo 2024 – “Con il concerto di venerdì 8 marzo che si è tenuto al Teatro Petrarca e grazie all’eccellente trio di cantanti che si è esibito contiamo di avere riaffermato un solido messaggio: no alla violenza sulle donne. Il pubblico è stato l’ulteriore sorpresa positiva: caldissimo, appassionato, numeroso e variegato. Il colpo d’occhio di un teatro tutto esaurito è stato una dimostrazione di affetto da parte degli aretini molto gratificante. Per parte nostra, oltre all’impegno organizzativo messo per realizzare per un evento come questo, contiamo di qualificare sempre di più l’amministrazione, almeno su certi temi, come promotrice di cultura, educazione e consapevolezza: Arezzo è nel novero delle città che vogliono con forza dire basta e lo fa attraverso tanti progetti che rappresentano soprattutto un investimento sul futuro. Grazie ancora a tutti per la bellissima serata”.