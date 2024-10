Il giovane castiglionese Edoardo Pantini vince il Premio “New Voice” al Cantagiro

Disposta la chiusura della scuola Monte Bianco per mercoledì 9 ottobre

Posto d’onore al Polittico del Lorenzetti al Metropolitan Museum di New York

Cronaca

Da Pisa a Firenze in 5 ore, l’odissea per il camion ribaltato in FiPiLi. Rabbia e sconforto: “Ora basta”