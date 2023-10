Il futuro non aspetta: cambiamenti climatici e ruolo delle comunità

Firenze, 27 ottobre 2023 - "Il Futuro non aspetta: il cambiamento climatico e il ruolo delle comunità", questo il titolo della prima conferenza di annata organizzata dai Rotaract Club della Zona Il Magnifico al Circolo Unificato dell'Esercito di Firenze. Ad intervenire è stato Danilo Calabrese, docente di Disaster management all'Università degli Studi di Roma "Guglielmo Marconi" , nonché presidente di "Lares Italia - Unione nazionale degli esperti in Protezione Civile", associazione nazionale universitaria che segue e sviluppa progetti di ricerca legati alla prevenzione per conto anche del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Nel corso della sua relazione è stato presentato un concetto fondamentale: le nostre scelte quotidiane, a livello individuale, familiare o di comunità, possono fare la differenza nell'innalzare il livello di sicurezza nostra e di chi ci sta intorno. Si è parlato, dunque, di prevenzione, di come ridurre gli effetti dei rischi naturali e di educazione ambientale. Presente anche l'Assessore all'Ambiente del Comune di Firenze Andrea Giorgio, con il quale i Rotarct hanno recentemente avviato un dialogo per sviluppare al meglio il service principale della loro annata, che sarà appunto legato a progetti ambientali da svolgere sul territorio fiorentino. Nello specifico, l'incontro è stato organizzato dai Club rotaractiani Firenze Sud, Firenze Ovest e Fiesole PHF, rappresentati rispettivamente dai presidenti Luca Schifano, Niccolò Fanelli e Lapo Biliotti, e dai loro vice Niccolò Garbarino (già dirigente regionale dell'associazione Lares Italia), Giada Fabbri e Marco Staderini.

Caterina Ceccuti