Il Fotogolf aretino cresce sempre di più

Arezzo, 8 aprile 2024 – Sabato 6 aprile 2024 si è svolto presso lo splendido Casentino Golf Club Arezzo in località Poppi la 2a tappa del Campionato Interregionale Centro Sud targato AIFG - Associazione Italiana FootGolf.

Alla gara di tappa hanno partecipato ben 138 atleti provenienti da tutto il centro-sud d'Italia.

La tappa è stata organizzata dalla squadra locale del Arezzo Footgolf SC, che partecipa al campionato interregionale gemellata con la squadra di Fermana Footgolf con la denominazione di Arezzo Fermana Footgolf. Sul percorso 18 buche molto tecnico ed impegnativo di Poppi si è distinto il laziale Alessio Giamberardini dei Black Roses Footgolf che con un incredibile -12 sul par si aggiudica la classifica assoluta infliggendo ben 5 colpi di distacco al secondo in classifica, il padrone di casa Marco Bonafede con il punteggio di -7; chiude il podio il portacolori di Roma Footgolf, anch’egli con -7, Tinelli De Santana Felipe. La categoria femminile viene dominata dalle giocatrici laziali ed in particolare da Vania Massimi della squadra dei Janula FootGolf Club che con un punteggio di -3 sbaraglia la concorrenza. Sul secondo gradino del podio Maria Elena D’Este della S.S. Lazio FootGolf che chiude con +3, mentre sul terzo gradino Cristina Contini dei Muppets FootGolf Club con +11. La categoria degli Over 45 se la aggiudica Alessio Galeoni dei Muppets FootGolf Club con -6, gli Over 50 Mereu Stefan Sorin dei Janula FootGolf Club sempre con -6, gli Over 55 il marchigiano Alberto Ferracuti di Arezzo Fermana FootGolf con -1 ed infine gli Over 60 Daniele Bertucci con +2 di Fiuggi Terme FootGolf. Infine la categoria handicap viene vinta da Francesco Pisasale, mentre sugli altri 2 gradini del podio due padroni di casa di Arezzo Footgolf SC, Paolo Innocenti e di nuovo Marco Bonafede. La 3a tappa del campionato Interregionale Centro Sud si svolgerà sempre in toscana e sempre vicino ad Arezzo, per la precisione al Golf Club Valdichiana di Sinalunga (SI) domenica 28 aprile 2024.