Il dire e il fare, domenica a Cavriglia

Arezzo, 28 giugno 2023- Domenica 2 luglio dalle ore 17, nell'ambito della Festa del Perdono di Santa Barbara, si svolgerà in Piazza 1° Maggio la prima iniziativa collegata al progetto “Il Dire e il Fare” finanziato da Impresa Sociale “Con i bambini”, gestito da Arci Valdarno in partenariato con l'Amministrazione Comunale, i Circoli Arci di Santa Barbara e Vacchereccia, l'Istituto Comprensivo “D. Alighieri”, la Parrocchia di Santa Barbara, l'Associazione Rugiada e Diesis Teatrango.

Durante il pomeriggio saranno organizzate varie iniziative: giochi e sport per tutte le età, laboratori creativi, spazi di incontro e veri e propri momenti di confronto per costruire una comunità educante solida e inclusiva.

“Il Dire e il Fare” è, infatti, un progetto avente come finalità quella di promozione e sviluppo delle Comunità Educanti, intendendo con questo termine un tipo di comunità che fa della relazione, della comunicazione e della cooperazione fra le parti che la compongono il punto di forza per portare avanti un posto in cui vivere che sia aperto a tutti senza lasciare indietro nessuno. Lo scopo, quindi, è quello di ritrovare il ruolo educativo di ogni componente della comunità.

Il soggetto gestore del progetto è Arci Valdarno e il Circolo di Santa Barbara riveste un ruolo determinante, potendo potenzialmente diventare un presidio fortemente educativo al fianco della scuola e grazie al coinvolgimento di tutte le altre componenti partner.

Oltre all'attività dei vari partner rimane fondamentale il ruolo svolto dalle famiglie e soprattutto dai ragazzi.

“Il Comune di Cavriglia ha accettato convintamente di partecipare quale partner a questo progetto, riconoscendone l'alto valore educativo. Solo facendo quadrato ed affiancando scuola e famiglie possiamo contribuire tutti alla crescita e all'educazione dei nostri ragazzi, rendendoli maggiormente consapevoli e soprattutto formati nell'affrontare le problematiche che la vita riserverà loro.” - questo il commento del Primo Cittadino Leonardo Degl'Innocenti o Sanni.

"Il Dire e Il Fare rappresenta per Arci Valdarno e per tutti i partner che fanno parte del progetto una grande sfida. Si tratta di tornare a fare un grande lavoro di tessitura e di cura, di ascolto e di costruzione di nuovi rapporti di conoscenza e di fiducia. Se l'obiettivo è quello di facilitare azioni di crescita collettiva, abbiamo la necessità di accogliere, in modo inedito, senza paura del disorientamento, punti di vista diversi che provengono da famiglie, ragazze e ragazzi, che vivono il territorio, le sue possibilità e le sue limitazioni: la logica del progetto Il Dire e Il Fare è proprio quella di darsi il tempo della riflessione e di agire facendo davvero incontrare la teoria e la pratica, e provando a dare risposte efficaci mettendo insieme bisogni, ma anche competenze e creatività di ogni soggetto della Comunità educante." - termina Marzia Franci per Arci Valdarno.