Il convivio del Panathlon Club di Arezzo dedicato alla Scuola di Volo per Piloti Disabili

Arezzo, 22 febbraio 2025 – Lunedì prossimo 24 Febbraio, alle ore 20,00 all’Hotel Etrusco di Arezzo convivio del Panathlon Club di Arezzo dedicato alla Scuola di Volo per Piloti Disabili, i <BARONI ROTTI> L' Associazione Sportiva, che ha sede all’Aero Club Serristori,a Manciano di Castiglion, si dedica da molti anni alla formazione di piloti disabili per il volo da diporto e sportivo e ha lo scopo di promuovere il volo non solo come attività ludica ma anche come percorso di crescita personale o strumento per riconquistare la propria autostima.Saranno presenti il presidente dell'associazione Franco Bentenuti che è stato, nel 1994, il primo pilota disabile e l’istruttore Luciano Giannini.