Il Consorzio di Bonifica si racconta

Arezzo, 21 gennaio 2025 – Martedi 21 gennaio 2025, in contemporanea in tutta Italia, il sistema della bonifica scende in campo per raccontarsi.

In ogni regione, i Consorzi illustreranno il loro impegno:

Le principali opere idrauliche realizzate

Le manutenzioni idrogeologiche programmate e svolte

La gestione quotidiana dell'acqua per l'irrigazione

I progetti strutturali per l’anno in corso

Il valore economico ed occupazionale che deriva dalla loro attività

Le ricadute sullo sviluppo dei territori e delle comunità locali

In Toscana, l'appuntamento è alle ore 12.00, a Firenze: i sei Enti si riuniscono nella sede di ANBI Toscana, in via della Toscana 21.

A presentare l’attività della bonifica regionale sarà Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno.

Nel pomeriggio sarà fornito un resoconto dell’iniziativa con un focus sul comprensorio Alto Valdarno.