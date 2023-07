Arezzo, 25 luglio 2023 – Anche il Comune di Castiglion Fiorentino ha aderito come socio sostenitore alla Paolo Rossi Foundation, una realtà senza fini di lucro con l’obiettivo di promuovere, sia a livello sportivo che in ambito civile, i valori che hanno da sempre caratterizzato la carriera e l’impegno di Paolo Rossi, vera leggenda del calcio azzurro prematuramente scomparsa nel 2020.

Nata dalla volontà della moglie Federica Cappelletti, del fratello e dei figli dell’ex campione del mondo, la Paolo Rossi Foundation è una fondazione del terzo settore volta a sostenere le persone più bisognose attraverso iniziative di solidarietà, salute e sport: tra questi, anche il progetto delle postazioni oncologiche di “Casa Pablito”, a supporto dei malati e delle loro famiglie, e la borsa di studio internazionale istituita per permettere a ragazzi con spiccata vocazione calcistica, ma privi di mezzi economici, di vivere un’esperienza formativa nel mondo del pallone all’interno della Paolo Rossi Academy o in accademie affini.

“Siamo felici di annunciare l’entrata come socio sostenitore della Paolo Rossi Foundation del Comune di Castiglion Fiorentino – dichiara Federica Cappelletti - Come presidente della Fondazione intitolata a mio marito, ringrazio sentitamente il sindaco Mario Agnelli per la sua sensibilità e il desiderio di accompagnare la Fondazione nella realizzazione dei suoi progetti di alto valore sociale, finalizzati a salute e sport. Sarà un bel percorso insieme”.

Da sempre sensibile e attivo nella divulgazione delle tematiche valoriali legate all’universo sportivo, il Comune di Castiglion Fiorentino condivide in pieno i principi promossi dalla Fondazione tanto che, già lo scorso marzo, nel corso della VI edizione del Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino, è stato istituito un premio intitolato alla memoria di Paolo Rossi e specificamente dedicato al mondo del calcio giovanile.

“Con voto unanime del Consiglio comunale, anche il Comune di Castiglion Fiorentino è entrato a far parte della Paolo Rossi Foundation. Alla moglie dell'indimenticabile campione del mondo del 1982, Federica Cappelletti, tra l'altro eletta da poco Presidente della Divisione Calcio della Serie A Femminile Professionistica, va tutta la nostra riconoscenza per questo impegno che ha deciso di portare avanti includendo anche le istituzioni locali, nel ricordo di Paolo” conclude il sindaco Mario Agnelli.