Il comune di Castiglion Fiorentino festeggia le coppie che nel 2023 hanno celebrato le nozze d’oro e di diamante

Arezzo, 8 febbraio 2024 – L’Amministrazione comunale celebra le coppie che, tra gli altri, hanno festeggiato lo scorso anno 50, 60 anni e 70 anni di matrimonio. Il Sindaco Mario Agnelli saluterà le cittadine e i cittadini che hanno raggiunto questi traguardi tanto importanti proprio il giorno di San Valentino, mercoledì 14 febbraio alle ore 17.00, presso la Sala San Michele, Palazzo Comunale.

45 le coppie che lo scorso anno hanno celebrato le Nozze d’Oro, 23 quelle di Diamante, una di Titanio. Complessivamente sono, quindi, 69 le coppie di sposi che in questi giorni hanno ricevuto l’invito a partecipare alla cerimonia tanto semplice quanto sentita. Del resto, si tratta di un evento che permette di festeggiare un anniversario così importante sia per chi lo raggiunge ma anche per la società. La storia di questi sposi costituisce, infatti, un patrimonio prezioso per l’intera comunità castiglionese. La famiglia è la base della società e ne deve diventare sempre più protagonista. Queste coppie insegnano a tutti noi che raggiungere importanti obiettivi è possibile grazie anche alla collaborazione e il supporto reciproco.

“Un piccolo gesto, il nostro, di riconoscenza e ringraziamento per queste coppie che offrono, con la loro storia, un esempio concreto di amore, un sentimento fatto di pazienza, rispetto e gentilezza, valori da preservare e celebrare” dichiara l’assessore al Terzo Settore e Cittadinanza Attiva, Chiara Cappelletti.