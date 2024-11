Arezzo, 16 novembre 2024 – Il Comune di Castiglion Fiorentino è stato selezionato dall’Istat per il Censimento Permanente della Popolazione Anno 2024.

A differenza dei censimenti del passato, i censimenti permanenti coinvolgono solo una parte di territorio e di popolazione, quindi vengono presi in considerazione dei campioni rappresentativi. Le famiglie interessate all'indagine da Lista hanno ricevuto una lettera in cui l'ISTAT invita la cittadinanza ad accreditarsi sul portale Istat per compilare il questionario on line. Nella prima fase dell’indagine (entro il 9 Dicembre) le famiglie possono compilare il questionario on line utilizzando le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa a firma del Presidente Istat o tramite SPID o CIE.

In alternativa alla compilazione autonoma del questionario elettronico è possibile

· recarti previo appuntamento presso l’ufficio comunale di statistica per avere il supporto di un operatore comunale o di un rilevatore - entro il 23 dicembre;

· attendere la visita di un rilevatore a domicilio -dal 12 novembre al 23 dicembre.

Per prenotare l’appuntamento e chiedere assistenza alla compilazione del questionario chiama i seguenti numeri:

0575 / 656451 – 656452 – 656453 - 656456

Se non si è ricevuto alcuna comunicazione vuol dire che non si parte del campione quindi non si deve partecipare al Censimento.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Non tutte le famiglie devono rispondere al Censimento ma solo quelle facenti parte del campione che hanno ricevuto per posta, a partire dallo scorso settembre, una lettera ufficiale a firma del Presidente dell'Istat.