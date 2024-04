Il calcio entra all’università: il torneo degli studenti al Viola Park

Lo studio può attendere, almeno per 90 minuti. Gli studenti universitari fiorentini sono pronti a scendere in campo per darsi battaglia nella FacolCup, molto più di un semplice torneo di calcio. Nata con l’ambizione di restituire, almeno in parte, ciò che la pandemia ha sottratto agli studenti, sarà un momento di sana aggregazione tra studenti che si ritrovano a tifare per la squadra della propria facoltà dell’ateneo fiorentino. Il fischio d’inizio è fissato per il 25 aprile all’impianto sportivo Pazzagli di Bagno a Ripoli. A darsi battaglia per strappare il pass per la finalissima che si disputerà il 7 giugno allo stadio Davide Astori, all’interno del Viola Park, saranno le rappresentative di giurisprudenza, scienze motorie, ingegneria, ingegneria gestionale, medicina, professioni sanitarie, umanistica e la selezione di economia, campione in carica. Il torneo, organizzato dall’associazione Amici di Kairos, non si limiterà alla partita. Ci saranno intrattenimento e ospiti di primo piano del mondo del calcio e non solo. "Poter disputare la finale nel centro sportivo più grande d’Italia è per noi motivo di orgoglio, oltre a essere un segnale di crescita dell’iniziativa", sottolinea Enea De Vita, presidente di Amici di Kairos aps, che ringrazia "Alessandro Ferrari, Sarah Conigliaro e la ACF Fiorentina".

L‘iniziativa è cresciuta in poco tempo: "Due anni fa – spiega De Vita - avevo chiesto aiuto ai miei amici più stretti. Oggi nello staff siamo più di venti. Per conciliare impegni di studio e organizzazione della manifestazione occorre fare dei sacrifici - ammette Enea -. Per preparare la sessione estiva ho dovuto trascorrere nottate intere sui libri. Ma ne è valsa la pena, perché FacolCup non è solo un torneo di calcio ma anche uno strumento per incontrarsi, parlarsi, conoscersi. Il tessuto di emozioni e rapporti umani che sono nati e nasceranno con la FacolCup fanno parte di un bagaglio che porterò sempre con me". I biglietti per la finale saranno acquistabili sul circuito online Vivaticket.

Maurizio Costanzo