Il bando del sistema camerale “PID-Next”

Arezzo, 8 febbraio 2025 – Fino a martedì 18 febbraio sarà possibile, per le imprese delle province di Arezzo e di Siena, presentare le candidature per accedere al Bando PID-Next del sistema delle Camere di Commercio.

Il bando PID-Next, promosso da Unioncamere con il supporto di Dintec, è dedicato alle imprese che vogliono affrontare la sfida della trasformazione digitale. Il progetto si avvale della rete dei Punto impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio per offrire percorsi personalizzati di first assessment e attività di orientamento, con un finanziamento pubblico che coprirà fino al 100% delle spese per micro e piccole imprese.

Tre gli step previsti per le imprese che si aggiudicheranno i servizi dei Punti impresa digitale.

Il primo consiste nell’analisi personalizzata della maturità digitale attraverso un incontro in impresa con un Digital Specialist che svolgerà una valutazione del livello di maturità digitale, degli obiettivi dell’azienda e dei fabbisogni tecnologici necessari al loro raggiungimento. A seguito dell’incontro, il secondo step prevede l’analisi dei fabbisogni da parte di un team nazionale che si occuperà anche di individuare le migliori opportunità per orientare il percorso di digitalizzazione dell’impresa.

Infine il terzo step: la consegna del report che non sarà solo una analisi del livello di maturità digitale dell’impresa, ma offrirà suggerimenti riguardo ai partner con cui l’impresa può proseguire il proprio cammino di digitalizzazione e segnalazioni in merito ad eventuali ed ulteriori possibilità di finanziamento.

PID-Next si rivolge alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede legale o operativa in Italia e facilita il trasferimento tecnologico e l’accesso a una rete di partner pubblici e privati per supportare concretamente il percorso di digitalizzazione.

Il bando e i contatti dei Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena sono disponibili sul sito istituzionale www.as.camcom.it .