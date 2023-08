Il 28 Agosto Bibbiena festeggia la ricorrenza del 79esimo anniversario della Liberazione

Arezzo, 26 agosto 2023 – Il 28 Agosto prossimo Bibbiena festeggia la ricorrenza del 79esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo.

L’Amministrazione intende promuovere un momento di riflessione e commemorazione di questo momento insieme al Circolo Ricreativo Sportivo Bocciofila Bibbienese e Anpi.

Alle ore 20,30 in piazza della Resistenza si terrà il ritrovo di tutte le autorità civili e militari, alle 20,45 partenza per il corteo e la deposizione della corona al Monumento dei caduti con la Filarmonica Sereni.

Alle ore 21.00 nei giardini della Bocciofila si terranno delle letture tratte dal libro di Daniele Senzi “Il crepuscolo” a cura della Filodrammatica.

Interverranno alcuni rappresentanti dell’amministrazione e Ivo Biagianti storico consulente di Anpi.

Seguirà un concerto del gruppo Skylab, la premiazione del primo trofeo della liberazione di Bibbiena e il brindisi finale.

Il Vice Sindaco Matteo Caporali commenta: “Il momento è importante per la nostra comunità e come singoli individui poiché ci invita a coltivare ogni giorno l’esercizio essenziale della memoria. I fatti che commemoriamo risalgono a 79 anni fa, ma i valori che commemoriamo sono di grande attualità. Abbiamo necessità di fare dell’esercizio della memoria un percorso essenziale della nostra vita politica e sociale. Questo non per retorica, ma per riportare al centro del nostro percorso di vita sociale il rispetto dell’altro in quanto persona. Un concetto altissimo che va posto al centro della nostra vita e nell’esercizio pubblico e privato delle nostre funzioni. Rispetto della persona, rispetto della libertà e dei valori della nostra democrazia. Una democrazia le cui fondamenta vanno sostenuto ogni momento della nostra vita, sia pubblico che privato. Commemorare questa giornata significa commemorare le nostre conquiste in termini di democrazia, dignità, accoglienza dell’altro. Mi aspetto grande partecipazione per un momento di grande valore istituzionale e per raccoglierci a riflettere anche sulla nostra attualità sul concetto di democrazia e su quello di rispetto universale, ne abbiamo assoluta necessità”.

Gli amministratori avvertono: “Considerate le previsioni meteo per lunedì, qualora si dovesse concretizzare l’allerta evidenziata dai centri regionali preposti, le attività si svolgeranno all’interno dei locali della bocciofila, ma non si terrà il corteo per le vie cittadine”.