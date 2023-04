Ictus cerebrale: in Toscana 10mila casi all’anno, 3mila a Firenze. Sintomi e prevenzione

Firenze, 19 aprile 2023 – Continua ad essere la prima causa di disabilità nel nostro Paese e la seconda causa di morte.

Stiamo parlando dell’ictus cerebrale, su cui si è svolto un incontro a Firenze al quale hanno partecipato medici, professori universitari, ricercatori e rappresentanti della sanità toscana. Il convegno “Ictus cerebrale: dalla teoria alla pratica” è stato organizzato dall’associazione Alice (Associazione per la lotta all'ictus cerebrale) e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoriatri della provincia di Firenze.

“Il convegno è stato un successo perché sono state condivise tematiche di grande importanza – sottolinea il professor Domenico Inzitari, presidente Alice Firenze, - riguardanti una delle malattie più frequenti e gravi che la sanità nel suo complesso si trova ad affrontare. I percorsi organizzativi che sono finalizzati alla applicazione di una serie di terapie di prevenzione, cura e recupero funzionale non sono tutti ancora pienamente applicati nella pratica clinica. Ciò richiede un ulteriore sforzo da parte dell'amministrazione pubblica, con la collaborazione allargata dei professionisti e dei pazienti”.

I numeri

In Toscana si registrano oltre 10mila casi all’anno di cui oltre 3mila a Firenze. Purtroppo, nonostante le cure più avanzate effettuate nella rete di assistenza e dalle Unità Stroke, assistiamo ancora ad una mortalità elevata, circa il 20%, ed a gravi esiti invalidanti. Lo ha fatto sapere Raffaele Laureano, già direttore di Medicina Interna Ospedale Santa Maria Annunziata.

I fattori di rischio

I principali sono l’ipertensione, le alterazioni metaboliche, che favoriscono l’arteriosclerosi, come il diabete e le dislipidemie, e la presenza di cardiopatie, in particolare la fibrillazione atriale. Questi fattori sono la causa di oltre il 90% dei casi. Di qui l’importanza della prevenzione dell’ictus, con stili di vita adeguati e terapie farmacologiche. Il controllo efficace dei fattori di rischio riduce grandemente l’incidenza. Altro aspetto importante, visti gli esiti invalidanti, è quello delle cure riabilitative che consentono un significativo recupero funzionale delle persone colpite. Cure che devono essere assicurate a tutti i pazienti e devono essere protratte nel tempo. Fondamentali poi, continua Laureano, “le cure interdisciplinari in collaborazione fra i diversi professionisti coinvolti, specialisti, fisioterapisti, logopedisti, psicologi, e l’importanza del ruolo del medico medicina generale sia nella prevenzione che nel trattamento successivo alla fase acuta”.

I segni premonitori

I campanelli di allarme sono la difficoltà di movimento e il formicolio agli arti, la difficoltà alla vista (che può per esempio manifestarsi in forma di un restringimento del campo visivo) e difficoltà a parlare e a ricordare le parole. Anche un mal di testa improvviso e privo di cause può essere un segnale a cui fare attenzione. In questi casi è importante sottoporsi immediatamente a controllo medico o allertare il 118.