I taxi raccontano Arezzo, accordo tra Cooperativa Taxi Arezzo, Fondazione Arezzo Intour

Arezzo, 21 giugno 2023 – I taxi raccontano Arezzo: grazie a un accordo di collaborazione tra Cooperativa Taxi Arezzo, Fondazione Arezzo Intour, il main sponsor Chimera Gold e il partner GP Motors, la promozione turistica viaggia sui taxi cittadini.

È stato presentato stamani (21 giugno) il nuovo mezzo acquisito dalla Cooperativa Taxi Arezzo, che va ad arricchire l’offerta dei trasporti cittadini.

Si tratta di un pullman 9 posti capace di soddisfare le richieste di piccoli gruppi turistici, dei giovani della città che intendono muoversi in gruppo, del turismo sportivo i cui flussi sono in costante aumento ed è perfetto come navetta per gli appuntamenti fieristici.

Nell’ambito di questo accordo inoltre, la Fondazione Arezzo Intour realizzerà materiali informativi che saranno utilizzati per brandizzare il veicolo, che così sarà esso stesso uno strumento di promozione