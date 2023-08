I saldi non volano. Le vendite a rilento nonostante i super-sconti finali

Arezzo, 13 agosto 2023 – Luci e ombre sul primo mese di saldi. Partiti con uno sprint iniziale, adesso sembrano vivere soprattutto della nuova linfa fornita dai turisti. Si sono aperte il 6

luglio scorso le svendite estive

promettendo di muovere un giro d’affari da quasi 20milioni di

euro solo in provincia di Arezzo,

coinvolgendo 150mila famiglie.

Ma come stanno andando i saldi

estivi a distanza di un mese

dall’avvio? Secondo le stime della Confcommercio nel corso della stagione di ribassi dovevamo

spendere in media 213 euro a testa, in linea con la media toscana. In base allo studio

dell’Ascom a scegliere di fare acquisti in saldo il 61% delle famiglie aretine. E se è presto per fare bilanci che invece saranno stilati alla fine della stagione di

sconti, è già possibile capire che

piega stanno prendendo i saldi.

Svendite che sono partite fin dai

primi giorni con percentuali subito alte di sconto dal 30% in su, e

che in questi giorni hanno raggiunto anche punte del 70%.

Obiettivo dei commercianti

svuotare i magazzini da tutto l’invenduto e far cassa in vista

dell’acquisto delle nuove collezioni.

«L’andamento dei saldi varia

molto da zona a zona – spiega

Catiuscia Fei, direttore aggiunto

Confcommercio Firenze-Arezzo

- Nei centri della provincia più visitati dai turisti, soprattutto stranieri, gli affari sono senz’altro

più vivaci. Perché i turisti sono

curiosi, entrano nei negozi, amano approfittare degli sconti per

portarsi a casa un souvenir della

moda italiana. Le famiglie aretine, invece, sono più caute.

L’avvio dei saldi è stato brillante,

perché le persone -bloccate dal

clima freddo e umido di maggio

e giugno, avevano voglia di fare

acquisti. Una voglia che è progressivamente calata da fine luglio. Adesso la priorità di molti è

godersi le vacanze, ma resta sullo sfondo la preoccupazione per

l’andamento dell’economia, tra

inflazione che cresce, mutui in

rialzo, spese obbligate».

Infinita la lista degli articoli a

sconto tra abbigliamento, calzature, pelletterie, articoli sportivi,

intimo e tessuti. Secondo le stime di Confcommercio si prospetta un +5% degli affari rispetto al 2022. Per chi non è ancora

partito, la stagione degli sconti è

l’occasione per acquistare il

guardaroba necessario per andare in vacanza. Costumi da mare

o abbigliamento da montagna,

le occasioni si sprecano. Il caldo

arrivato in ritardo infatti non ha

favorito a inizio stagione le vendite estive. Ecco perché all’avvio

delle svendite estive le aspettative dei negozianti erano alte.

«In generale, dovremmo chiudere il periodo in pari rispetto

all’estate 2022 – spiega Catiuscia Fei - Forse la verità è che i

saldi non hanno più l’appeal di

qualche anno fa, il mercato è un

po’ drogato dalle politiche delle

grandi catene internazionali e soprattutto di internet, che propone prezzi al ribasso tutto l’anno.

Il piccolo commercio della moda, invece, vive sull’affidabilità

delle sue proposte e sul giusto

equilibrio tra prezzo e qualità dei

capi».